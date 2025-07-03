Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın başladı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Menteşe'de Orman Yangını - Son Dakika
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