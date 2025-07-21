Menteşe\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan 16 VP 760 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 VP 760 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA