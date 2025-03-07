Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a otobanda saldırı - Son Dakika
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Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a otobanda saldırı

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Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, otobanda ailesiyle birlikte seyir halindeyken başka bir aracın saldırısına uğradıklarını duyurdu. Bakır, geçen hafta da evinin önünde silahla ateş edildiğini de hatırlattı.

07.03.2025 19:56  Güncelleme: 20:03
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Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, otobanda ailesiyle bir başka aracın saldırısına uğradı.

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobanda ailesi ile seyir halindeyken bir başka aracın saldırısına uğradığını açıkladı.

SALDIRIYI BU İFADELERLE DUYURDU

Paylaşımında, " İstanbul'dan Ankara'ya otobanda giderken, Kaynaşlı'ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti" diyen Bakır, "Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı. Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var. Ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Cumartesi de evimizin dibinde 2 el korkutma amaçlı kurşun atıldı. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI"

Bakır daha sonra yaptığı paylaşımda saldırının ardından şüphelinin yakalandığını belirterek "Şahsın çok sayıda sabıkası çıktı" dedi.

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır\'a otobanda saldırı

Pelin Gündeş Bakır, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a otobanda saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yusufkaan5:
    Baktılar iktidar olacak, göz dağı veriliyor :))) ee dehşet bir siyasi yetenek olunca böyle tehditler alınıyor.:) Tamam partin ilk 5'de. 18 11 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kamuya mal olacak ne iş yapmış arkadaş 20 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    altındaki togg olsaydı takla atmıstın. gecmis olsun. 5 15 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bu hanım arkadaş ne zaman parti kurdu ? ne zaman başkan oldu? 13 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin parmaği vardir bu işte 0 10 Yanıtla
  • Ahmet Bavli:
    Bune lan mahalle bakkalı gibi değişik değişik partiler var resmen ticarete dönüşmüş bir sistem mide bulandirici 9 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Münferit olaya benziyor... 6 2 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Gündemde olmak için meral akşener de seçim bürolarına silahlı saldırı yaptırıyordu, mesala merkez partiyi ilk defa duyan ben. 7 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Şimdi sana kimse sormaz otobanda videomu çekiyorsun bana kalırsa sen bütün bunları suç dosyası birine baal etmişin Buda gündem demek bırak bu işleri halkın daha çok gündemi var 4 0 Yanıtla
  • ALi AL:
    Çok inandırıcı gelmedi o anda tesadüf kamera kayıtta ??? 2 0 Yanıtla
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