Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, otobanda ailesiyle bir başka aracın saldırısına uğradı.
Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobanda ailesi ile seyir halindeyken bir başka aracın saldırısına uğradığını açıkladı.
Paylaşımında, " İstanbul'dan Ankara'ya otobanda giderken, Kaynaşlı'ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti" diyen Bakır, "Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı. Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var. Ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Cumartesi de evimizin dibinde 2 el korkutma amaçlı kurşun atıldı. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.
Bakır daha sonra yaptığı paylaşımda saldırının ardından şüphelinin yakalandığını belirterek "Şahsın çok sayıda sabıkası çıktı" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'a otobanda saldırı - Son Dakika
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