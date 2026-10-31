Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Başkan Şeniz Doğan dahil 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Başkan Şeniz Doğan dahil 5 şüpheli tutuklandı

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Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Başkan Şeniz Doğan dahil 5 şüpheli tutuklandı
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Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Başkan Şeniz Doğan dahil 5 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit de yer aldı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit de yer aldı.

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, sabah saat 07.30'da adliyeye getirildi. Şüphelilerin adli işlemleri gece saatlerine kadar sürdü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı ve iş insanı Abdullah Hülagü'nün tutuklanmasına karar verildi. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın savcılıkta 40 sayfa ifade verdiği öğrenildi. Başkan Doğan ve diğer tutukluların adliye çıkışında dışarıda bekleyen vatandaşlar ıslıklarla destek verdiği görüldü. Tutuklanan Başkan Doğan, saatlerce adliye önünde bekleyenler tarafından alkışlarla cezaevine uğurlandı.

Kaynak: İHA
Mehmet Ali DoğanMerkezefendiŞeniz Doğan3. SayfaPolitikaDenizliGüncelSon Dakika

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