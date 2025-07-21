Mersin\'de 100 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'dan kente kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce Tarsus ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri devam ederken, ekiplerin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. - MERSİN
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