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Mersin'de 13 Milyon Lira Değerinde Sahte Deterjanlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 13 Milyon Lira Değerinde Sahte Deterjanlar Ele Geçirildi

Mersin\'de 13 Milyon Lira Değerinde Sahte Deterjanlar Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, merdiven altı bir imalathanede üretilen ve piyasa değeri 13 milyon lira olan sahte deterjanlar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca, 12 ton sahte temizlik ürünü, deterjan ambalaj makinesi, deterjan katkı malzemesi, elektronik terazi ve boş deterjan ambalajları ile etiketler de bulundu.

01.02.2024 09:32
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından merdiven altı bir imalathanede üretilen piyasa değeri 13 milyon lira olan sahte deterjanlar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında halk sağlığını tehlikeye sokan sahte temizlik ürünleri imal edip satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada belirlenen 3 şüpheli, imal ettikleri sahte üretim temizlik malzemelerini satmak amacıyla harekete geçtiğinde araçları durdurularak suçüstü yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler, ürünlerin imal edildiği Akdeniz ilçesindeki merdiven altı imalathaneye de operasyon düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan 12 ton sahte temizlik ürünü, 1 adet deterjan ambalaj makinesi, bir ton 280 kilogram deterjan katkı malzemesi, 3 adet elektronik terazi ve çok sayıda farklı markalara ait boş deterjan ambalajı ile etiket de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de 13 Milyon Lira Değerinde Sahte Deterjanlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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