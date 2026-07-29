Mersin’de 24 ton çikolata yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki çikolata yüklü tırda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep yolundan Mersin istikametine seyreden 24 ton çikolata yüklü 33 ALE 996 plakalı tırda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü Y. L., aracı güvenlik şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, tırın çekicisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.