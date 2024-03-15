Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama
Jandarma ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda şüphelilerin bugüne kadar 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı
MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ve Mezitli ilçelerinde 12 şüpheli belirlendi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bazıları araçlarıyla kaçmak üzereyken, bazıları da adreslerinde gözaltına alındı. 12 şüphelinin yakalandığı operasyonda 14 adet cep telefonu, 11 adet banka kartı, 3 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 4 adet hard disk, 5 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen 86 bin 960 TL nakit para ile çok sayıda dijital malzeme ve bir miktar da esrar ele geçirdi. Şüphelilerin bugüne kadar 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak 130 bin 270 makaron ve 280 kilo tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adana'da silahla rehin alınan iki kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı. Olayın ardından şikayetçi olan mağdurların ifadeleri üzerine polis ekipleri şüphelileri yakaladı. Tutuklanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 15 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda gerçekleştirdiği çalışmalarda 54 bin şahsı sorgulayarak bin 716 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca 23 ruhsatsız tabanca ve 2 kilo 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpışarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Samsun'da bir doktor, kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 700 bin TL'ye yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?