Mersin'de 3 Adrese Baskın: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 3 Adrese Baskın: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mersin\'de 3 Adrese Baskın: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde imal edip satan 3 şüpheli yakalandı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kilo 350 gram esrar, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.07.2024 09:13
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından belirlenen 3 adrese baskın yapıldı, 14 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde imal edip satan şüpheliler belirlendi. Şüphelileri takibe alan ekipler 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kilo 350 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 3 Adrese Baskın: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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