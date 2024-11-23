Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri 3 ton sahte içki ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma, belirlediği adrese operasyon yaptı. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 ton 140 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de 3 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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