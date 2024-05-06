Mersin'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Mersin\'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Mersin'de, Akdeniz ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 14:30  Güncelleme: 14:33
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Mersin'de 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi 4516 Sokakta bulunan 4 katlı binanı 2. katında meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı anda yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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