Mersin\'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Mersin'de 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi 4516 Sokakta bulunan 4 katlı binanı 2. katında meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı anda yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN