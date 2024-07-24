Mersin\'de 475 Şahıs Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, son 1 hafta içerisinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 475 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, son 1 hafta içerisinde 475 şahıs yakalanarak ilgili mercilere teslim edildi.

Yakalanan şahıslar arasında kasten öldürme suçundan 25 yıl, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticari yapma suçundan 16 yıl ve hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan 3 şahsın da bulunduğu bildirildi. - MERSİN