Mersin\'de 5 otodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Mersin'de lojistik faaliyetlerde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik faaliyetlerde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin saha ve güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, kent merkezinde meydana gelen 5 farklı otodan hırsızlık olayını S.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli S.Ç., olaylarda kullandığı araçla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.