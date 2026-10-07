Mersin'de 630 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 630 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli yakalandı

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Mersin\'de 630 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli yakalandı
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Mersin merkez ve 4 ilçede uyuşturucu madde suçlarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 630 polis, 174 ekip ve 2 İHA'nın katıldığı operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde 8 silah ile 121 mermi ele geçirildi.

Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirliklerince Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak kullanmak suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada merkezde 33, ilçelerden Anamur'da 12, Tarsus'ta 60, Erdemli'de 10 ve Silifke'de 6 şahıs olmak üzere toplam 121 kişi belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 174 ekip 2 insansız hava aracı ve 630 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik ecza, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, ruhsatsız 4'ü tabanca 8 silah, 121 adet mermi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de 630 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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