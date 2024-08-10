Mersin'de evinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki kız çocuğunun dengesini kaybederek düşmesi sonucu çenesine korkuluk demiri saplandı. Ok gibi saplanan demir korkuluğun acısıyla çığlıklar atan çocuğun yardımına koşan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yaralı çocuk olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kestiği demir ile birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun çene kısmından giren demir, ameliyata alınması amacıyla doktor gözetiminde alt kısmından kesildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 7 yaşındaki çocuğun kafasına demir saplandı - Son Dakika
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