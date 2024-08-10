7 yaşındaki çocuğun kafasına demir saplandı - Son Dakika
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7 yaşındaki çocuğun kafasına demir saplandı

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Mersin'de evinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki çocuğun kafasına korkuluk demiri saplandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

10.08.2024 14:32  Güncelleme: 14:39
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Mersin'de evinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki kız çocuğunun dengesini kaybederek düşmesi sonucu çenesine korkuluk demiri saplandı. Ok gibi saplanan demir korkuluğun acısıyla çığlıklar atan çocuğun yardımına koşan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaralı çocuk olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kestiği demir ile birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun çene kısmından giren demir, ameliyata alınması amacıyla doktor gözetiminde alt kısmından kesildi.

7 yaşındaki çocuğun kafasına demir saplandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 7 yaşındaki çocuğun kafasına demir saplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman: vah yavrum vah Rabbim şifa versin:(( 9 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz: çocuğu hastahane yerine sanayiye götürseydiniz belki daha risksiz bir müdahale olurdu. ilk müdahale böyle ise vay halimize. 0 4 Yanıtla
  • Aa: Ne isin var arkadaş orda.Bu çocuklar kendine nerede nssil nasıl zarar veririm.derdinde 0 1 Yanıtla
  • Aa: keserken demiri neden sogutmuyorsunuz ısınacak o 0 0 Yanıtla

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