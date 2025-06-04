Mersin'de Acı Olay: Anne ve Oğlu Kanlar İçinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Acı Olay: Anne ve Oğlu Kanlar İçinde Bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Acı Olay: Anne ve Oğlu Kanlar İçinde Bulundu
04.06.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Acı Olay: Anne ve Oğlu Kanlar İçinde Bulundu
Haber Videosu

2,5 yıl önce kızı öldürülen anne, oğluna zarar verip intihar girişiminde bulundu. Olay devam ediyor.

Mersin'de acı olay: 13 yaşındaki kızı 2,5 yıl önce okul tuvaletinde öldürülen anne ve oğlu kanlar içinde bulundu

MERSİN - Mersin'de 2,5 yıl önce 13 yaşındaki kızları sınıf arkadaşı tarafından öldürülen anne ve 4 yaşındaki oğlu evde kanlar içinde bulunarak hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ardından da kendine zarar vererek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi 85088 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, babanın işe gitmesinden bir süre sonra anne H.Y. ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.'nin kaldığı evden çığlık sesleri geldi. Sesi duyan çevre sakinleri eve koştu. Komşular, evi kanlar içinde görerek 112 Acil Komuta Merkezi'ni aradı. Merkez bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk etti. Sağlık ekipleri anne ve çocuğu ambulanslarla şehir hastanesine sevk etti. Polis ise bölgede tedbir alarak evde inceleme başlattı.

2,5 yıl önce kızları okul tuvaletinde öldürülmüştü

Öte yandan aile ilgili acı bir detay daha ortaya çıktı. Ailenin 13 yaşındaki kızlarının 2,5 yıl önce okulda bir öğrenci tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

O acı olay ise 30 Aralık 2022 tarihinde Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana gelmişti. 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Y. kız öğrencilerden H.D. tarafından bıçaklanıp darp edilerek öldürülmüştü.

Çocuğun sağlık durumu iyi, annenin kritik

İlk bilgilere göre, kızının vefatından sonra kendisini toparlayamadığı psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ardından da kendine zarar vererek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan çocuğun durumunun iyi olduğu, ancak annenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Mersin, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Acı Olay: Anne ve Oğlu Kanlar İçinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:03:35. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Acı Olay: Anne ve Oğlu Kanlar İçinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.