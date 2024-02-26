Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Mersin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Yenişehir ilçesi 34. cadde ile 13'üncü caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ambulans direğe vurarak devrildi ve 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.02.2024 03:15  Güncelleme: 03:17
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Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

MERSİN - Mersin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Yenişehir ilçesi 34. cadde ile 13'üncü caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki Özel Mersin Akademi Hastanesi'ne ait 33 DLH 50 plakalı hasta taşıyan ambulans ile S.Ö. yönetimindeki 33 CSP 99 plakalı Hyundai marka otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulans direğe vurarak devrildi. Kazada 3'ü sağlık personeli toplam 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ambulansta hasta olarak bulunan Hülya K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin\'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1\'i ağır 7 yaralı
Kaynak: İHA

Yenişehir, Mersin, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
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