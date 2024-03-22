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Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 88 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, 88 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık ve tehdit gibi suçlarından haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanması amacıyla il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde dron destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, 30 adreste arama yapılırken, 10 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise 78 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.