Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 88 kişi yakalandı
MERSİN - Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, 88 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık ve tehdit gibi suçlarından haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanması amacıyla il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde dron destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, 30 adreste arama yapılırken, 10 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise 78 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Isparta'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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