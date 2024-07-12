Mersin'de Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin\'de Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'de bağımlılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü, bu yılın ilk 6 ayında halk eğitim ve hizmet içi eğitimlerle 8 bin 785 kişiye ulaşıldığı bildirildi. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yapılan çalışmalar, narkotik operasyonlar ve diğer önleyici hizmetler değerlendirildi. Yapılan sunumlarda uyuşturucu, alkol, tütün, kumar ve teknoloji gibi davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele kapsamında sağlıklı hayat merkezleri tarafından 8 bin 785 kişiye eğitim verildiği ve olay sayılarında yüzde 75 azalma yaşandığı belirtildi.

12.07.2024 13:07
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Mersin'de bağımlılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü, bu yılın ilk 6 ayında halk eğitim ve hizmet içi eğitimlerle 8 bin 785 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, narkotik operasyonlar, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve diğer önleyici hizmetler değerlendirildi. İlgili kurumlar tarafından uyuşturucu, alkol, tütün ile kumar ve teknoloji gibi davranışsal bağımlılıklar hakkında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunumlar yapıldı. Bağımlılıkla mücadele konusunda yıl boyunca devam eden çalışmalara ilave olarak yerine getirilecek hizmetlere ilişkin muhtelif kararlar alındı.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri, rektör yardımcıları ve STK temsilcileri katıldı.

Olay sayılarında yüzde 75 azalma yaşandı

Bağımlılıkla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM), bir Çocuk-Ergen Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Arındırma Merkezi (ÇEMATEM), bir Kadın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Arındırma Merkezi (KAMATEM), bir Ayaktan Erişkin Çocuk Ergen Rehabilitasyon Merkezi (AEÇERM ) ve 9 sağlıklı hayat merkezi bulunduğu belirtildi. Bağımlılıkla Mücadele Yöntemleriyle ilgili bilinçlendirme faaliyetlerinde sağlıklı hayat merkezleri tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında halk eğitim ve hizmet içi eğitimler kapsamda 8 bin 785 kişiye eğitim verildiği ifade edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili olarak da; 2024 yılının ilk 6 ayında bağımlılıkla mücadele kapsamında 3 bin 425 olay gerçekleştiği, 2023 yılının ilk 6 ayına göre olay sayılarında yüzde 75 azalma yaşandığı kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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