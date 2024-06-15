Mersin'de Bayram Tatili Süresince 2.950 Personel Görev Yapacak

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Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'de 9 günlük bayram tatili süresince her gün 2 bin 400 emniyet, 500 jandarma ve 50 sahil güvenlik olmak üzere 2 bin 950 personelin görev yapacağını söyledi.

Vali Pehlivan, Erdemli ilçesindeki Çeşmeli Uygulama noktasında Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler hakkında açıklamada bulundu. Kurban Bayramı'nı da içine alan haftada 9 günlük tatil ilan edildiğini hatırlatan Pehlivan, bayramlarda ve tatillerde trafik yoğunluğunun arttığını belirtti. Bu yıl bayram tatilinin aynı zamanda eğitim-öğretim sezonunun sonuna denk geldiğini ifade eden Pehlivan, "Her bayram tatilinde, yaz tatillerinde ilimize çok sayıda ziyaretçi geliyor. Nitekim geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, ilimize giriş çıkış yapan araç sayısı 1 milyon 100 binin üzerine çıktı. Bunun 560 bini kentimize gelen araçtı. İlimize ortalama 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi girişi oldu. Kurban Bayramı tatilinde bu rakamın artacağını öngörüyoruz" dedi.

"9 gün boyunca 26 binin üzerinde personel görev icra edecek"

Mersin'in son yıllarda tatilcilerin tercih ettiği illerden biri olduğunu belirten Pehlivan, bu süreçte yaşanan yoğunluğun trafiğe de yansıdığını ifade etti. Bu nedenle etkin bir planlama gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Pehlivan, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız trafikle ilgili müştereken hazırlıklarını yaptılar. Bu minvalde Mersin'de 9 günlük bayram tatili süresince herg ün 2 bin 400 emniyet, 500 jandarma ve 50 sahil güvenlik personeli olmak üzere 2 bin 950 personelin görev yapacak. 9 gün boyunca 26 binin üzerinde personelimiz trafik-denetim-takip görevi icra edecek. Her gün ilimizin hem genel asayişini sağlamak, hem de trafik hizmetlerini vermek üzere 555 araç görevlendirmiş durumdayız. Toplam 5 binin üzerinde araç bu hafta boyunca görev yapacak" diye konuştu.

"Sadece acil servislerde bin 804 personel görev yapacak"

112 Acil Çağrı Merkezi'nin her daim olduğu gibi 7/24 esaslı çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Pehlivan, "Acil sağlık servisleri görevlerinin başında olacak. 560'ı uzman doktor, 456'sı pratisyen hekim olmak üzere bin 804 personel sadece acil servislerde 9 gün boyunca görev yapacak. Toplam 7 bin 86 sağlık personelimiz 9 günlük tatil boyunca görev alacak. Ayrıca 70 ambulansımız 232 personeliyle hafta boyunca hizmet vermek üzere hazır bulunacak" dedi.

Mersin'de yaz yoğunluğu

Vali Pehlivan, turistik ziyaret amacıyla Mersin'e gelenlerin sayısının yaz aylarında daha da arttığını ifade etti. İl genelinde 605 otelde yaklaşık 43 bin yatak kapasitesiyle turistlere hizmet verildiğini ifade eden Pehlivan, Mersin'in aynı zamanda yazlıkların en çok olduğu illerden birisi olduğunu kaydetti. Yaklaşık 55 bin yazlık bulunduğunu kaydeden Pehlivan, "Bu da elbette ki özellikle yaz aylarında nüfus ve ziyaretçi yoğunluğuna vesile olmaktadır. Yaz boyu ve yıl boyu yaşanacak yoğunlukları da dikkate alarak trafik, güvenlik ve asayiş planlamalarımız ve uygulamamız yapılmaktadır" diye konuştu.

Yola çıkan veya çıkacak olan vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Pehlivan, Çeşmeli uygulama noktasına aracıyla gelen vatandaşlara trafik tedbirleriyle ilgili hatırlatmalarda bulunarak, bayramlarını kutladı.

Vali Pehlivan'a, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile trafik birimlerinin personeli eşlik etti. - MERSİN