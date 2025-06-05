Mersin'de Bayram ve Turizm Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Bayram ve Turizm Hazırlıkları Tamamlandı

Mersin\'de Bayram ve Turizm Hazırlıkları Tamamlandı
05.06.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Toros, Mersin'de bayram ve turizm sezonu hazırlıklarını denetledi, güvenlik uyarıları yaptı.

Mersin'de bayram ve turizm sezonu için hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Atilla Toros, uygulama noktasında hem sürücüleri hem de yolcuları uyardı. Bindiği otobüste yolcuları emniyet kemeri takması nedeniyle tebrik eden ancak aracın hatalı şerit değiştirmeden bir gün önce ceza yediğini öğrenen Vali Toros, sürücüye nasihatlerde bulundu.

Vali Atilla Toros, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları Mersin- Antalya D-400 karayolu Erdemli Çeşmeli kontrol noktasında takip etti. Uygulama sırasında sürücü ve yolculara güvenlik güçleri şeker ve kolonya ikram ederken, Vali Toros da onlara uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığının uygulamalarından bahseden Vali Toros, çocuklara da hediyeler verdi. Bindiği otobüsün hatalı şerit değiştirmeden bir gün önce ceza yediğini öğrenen Vali Toros, sürücüye nasihatlerde bulundu.

"Günlük 3 bin 858 personel görevde"

Emniyetten sağlığa kadar her birimin bayram süresinde 7/24 görev yapacağını belirten Vali Toros, "Günlük 591 ekip, 745 araç ve 3 bin 858 personel bayram süresince görev yapmaya devam edecek. Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Denetimlerin onlar için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

"Her türlü tedbiri aldık"

Turizm sezonunun başlamasıyla yoğunluğun artmasını beklediklerine değinen Toros, "Bununla ilgili hazırlıklarımızı da arttırdık. Gerek İl Emniyet Müdürülüğümüz, gerek İl Jandarma Komutanlığımızın ekipleri kaymakamlıklarımızın da koordinesinde sahada bütün bölgelerde yoğun bir çalışma içerisinde olacak. Trafik konuları dahil olmak üzere asayiş konularında da vatandaşlarımızın tatillerini rahat bir şekilde yapmalarını sağlayacak her türlü tedbiri aldık, almaya da devam ediyorız" diye konuştu.

Uygulama noktasında Vali Toros'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Atilla Toros, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Turizm, mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Bayram ve Turizm Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:05:46. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Bayram ve Turizm Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.