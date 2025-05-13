Mersin'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Mersin\'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Bozyazı'da bir kişiyi bıçaklayan şüpheli, olayla ilgili videoyu paylaşmasının ardından tutuklandı.

13.05.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valiliği, önceki gece Bozyazı ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayan, ardından da videosunu çeken şüphelinin tutuklanmasının yanı sıra hakkında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme' suçundan da işlem yapıldığını bildirdi. Valilik, yaralının ise tedavisinin yapılıp taburcu olduğunu açıkladı.

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (49), şüpheli U.T.E. (21) tarafından darbedilip bacağından bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli motosikletle kaçarken, sağlık ekipleri M.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevrede yapılan aramada sitenin bahçesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen U.T.E., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan U.T.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelinin darbedip bıçakladığı şahsı cep telefonu kamerasıyla çekerken işlediğini öne sürdüğü suçları da anlattığı video ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı videoda şüphelinin kendisine küfredilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı, "Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu.

Valilikten açıklama geldi

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bozyazı ilçemizde 12.04.2025 tarihinde meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili olarak, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne 12.05.2025 saat 01.45'te gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi'ndeki olay yerine giden ekiplerimiz M.G. isimli şahsın olay yerinde yaralı vaziyette olduğunu tespit etmiş, olay yerinden kaçan motosikletli bir şahıs takip edilerek yakalanmıştır. U.T.E. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır. Ayrıca U.T.E. isimli şahsın olayı videoya çektiği ve sosyal medyada paylaştığıyla ilgili 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme' suçundan da adli tahkikata başlanılmıştır. Yaralanan M.G. isimli şahıs, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bozyazı, mersin, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
Trump gelirse Putin de İstanbul’a gelecek
Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:56:33. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.