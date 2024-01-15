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Mersin'de bir binada çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Mersin'de bir binada çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi

Mersin'de, Merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Maddi zararın olduğu yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Mersin\'de bir binada çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi
15.01.2024 - 12:46,
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Mersin'de bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olay, Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi 84046 sokakta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daireden dumanlar çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev sakinlerinden 2 kişi ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri 2 kişiye ambulansta müdahale etti.

Maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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