Mersin'de cayrokopter destekli denetimlerde 26 araca cezai işlem uygulandı, 5'i trafikten men edildi. Ayrıca aranan 2 şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Timleri, cayrokopter ile Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. 2 narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada 265 araç ve 325 şahıs kontrol edildi. Denetimlerde 26 araca cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs da yakalandı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Cayrokopter ile Trafik Denetimi - Son Dakika
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