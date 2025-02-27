Mersin'de Cayrokopter ile Trafik Denetimi - Son Dakika
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Mersin'de Cayrokopter ile Trafik Denetimi

Mersin'de yapılan denetimde 5 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs yakalandı.

27.02.2025 19:21
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Mersin'de 'cayrokopter'le denetim: 5 araç trafikten men edildi,2 aranan şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin'de otoyol jandarması 'cayrokopter' hava aracının desteği ile trafik denetimi gerçekleştirdi, 26 araca cezai işlem uygulandı, 5'i trafikten men edildi. Ayrıca aranan 2 şahıs ise yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri, siren sistemi bulunan, görüntü kaydedebilen ve yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip, pervaneli döner kanatlı hava aracı olan Cayrokopter ile Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Cayrokopterin yanı sıra 7 otoyol jandarma timi, birer adli ve teknik denetim timi ile 2 narkotik köpeğinin katıldığı uygulamada 265 araç ve 325 şahıs kontrol edildi. Denetimlerde 26 araca cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi,2 aranan şahısda yakalandı.

Uygulamadaki amacın trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, sürücüler üzerinde 'Algılanan Yakalanma Hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlayarak trafik kazalarını engellemek olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Cayrokopter ile Trafik Denetimi - Son Dakika

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