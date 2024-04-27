Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin\'de DEAŞ Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'in Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 71 bin 535 Dolar, 9 bin 165 Euro, 47 bin 500 TL ile çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

27.04.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce MASAK raporlarına istinaden DEAŞ terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslara ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 71 bin 535 Dolar, 9 bin 165 Euro, 47 bin 500 TL ile çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Akdeniz, Tarsus, Mersin, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, başkan adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, başkan adayına raconu kesti
12:56 İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın’ın hareketi damga vurdu İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın'ın hareketi damga vurdu
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
14:02 Resmen fırtına estirdi 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım’a yoğun ilgi Resmen fırtına estirdi! 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi
13:54 Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci’nin Ölümüne Gönderme Yapıldı Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 14:27:22. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement