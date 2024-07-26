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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yaptı. Yapılan çalışmada haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten ve örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışan 9 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.