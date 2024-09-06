Mersin\'de Kaçak Kazı Operasyonu

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Mersin'de define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN