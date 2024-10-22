Mersin'de Dikkatsizlik Kazalara Yol Açtı

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Dikkatsizlik kazalara neden oldu: O anlar güvenlik kamerasında

MERSİN - Mersin'de kavşaktan dikkatsiz geçen ve dönüş yapan araçlar kazaya neden olurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazalar, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi sınırlarına meydana meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilk kaza U dönüşü yapan 33 AJC 597 plakalı otomobil ile 34 GRG 943 plakalı araçla çarpıştı. Aynı bölgede benzer bir kaza daha yaşandı. Kavşaktan geçmek için hareket eden hafif ticari araca, ana yoldan gelen bir otomobil çarptı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bölgede jandarma ekipleri tedbir alıp inceleme yaparken, itfaiye de gaz sızıntısına karşı otomobillerden birine gerekli müdahaleyi yaptı.

Her iki kaza anı da güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler dikkatsizlikleri gözler önüne serdi.