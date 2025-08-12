Mersin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, ağaca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpıp devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de direksiyon hakimiyeti kaybı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?