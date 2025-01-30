Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Mersin\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Mersin'de sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan 11 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

30.01.2025 10:35
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Mersin polisinin yaptığı çalışmada 'sazan sarmalı' yöntemi ile yüklenici firma ve şoförleri tuzağa düşürüp 2 tırdaki beyaz eşyayı farklı noktalara indiren şüpheliler operasyonla yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, televizyon ve beyaz eşya yüklü 2 tır teslimat illerinde bulunan depolara malzemeleri boşaltması için yola çıktığı sırada devreye giren dolandırıcılar, 'yüklenici firmayı ve şoförleri' sazan sarmalı yöntemiyle tuzağa düşürdü. Tuzağa düşen şoförler, Mersin'e yönlendirildi. Tırlardaki eşyalar Mersin'de farklı noktalara indirilerek küçük nakliye araçlarıyla dağıtıldı. Tuzağın fark edilmesiyle durum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 11 şüpheli belirlenip operasyonla yakalandı. Malzemelerin konulduğu tespit edilen depolara da baskın yapan polis, çok sayıda beyaz eşya ve televizyonu ele geçirdi.

Emniyette ifadesi alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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