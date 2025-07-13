Mersin\'de Domuzla Çarpışan Araçta Yaralanan Yok

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil domuza çarptı, emniyet kemerleri takılı olan sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu.

Kaza, Erdemli- Karaman Ayrancı yol güzergahında meydana geldi. İlçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Kösereli yol ayrımı yakınlarında sürücü ve 3 yolcunun bulunduğu otomobil, önlerine aniden çıkan domuza çarptı. Yara alan domuz ormana kaçtı. Emniyet kemerleri takılı olan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kazada otomobilin ön kısmında ağır hasar oluştu. - MERSİN