Mersin'de Elektrik Çarpması İki Aile Bireyini Vurdu - Son Dakika
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Mersin'de Elektrik Çarpması İki Aile Bireyini Vurdu

Mersin\'de Elektrik Çarpması İki Aile Bireyini Vurdu
23.07.2026 19:53
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14 gün önce çocuğunu kaybeden ailenin anneannesi balkonda elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Mersin'de 14 gün önce elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği evin balkonunda bu kez anneanne akıma kapılarak yaralandı.

Olay, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonunda halı çırptığı sırada elektrik akımına kapılan Yıldız Konut fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Konut, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı evin balkonunda 24 Haziran'da meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin de balkon demirlerine temas eden elektrik akımına kapıldığı, anneannesi Yıldız Konut'un da torununu kurtarmaya çalışırken hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan minik Yamaç'ın ise kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

"Ben oğlumu kaybettim, annemi de mi kaybedeceğim?"

Yamaç Ali'nin annesi Asyete Erdemci, "Bundan 10 gün önce ben oğlumu kaybettim. Pazartesi günü de anne karnındaki 9 aylık yeğenimi kaybettim. Bugün de annem balkonda halı çırparken elektrik çarptı. Annem bağırınca içeriye girdik. Kolunu toprağa koyduk. 10-15 gündür herhangi bir yetkili gelmedi. Bu işin sorumlusu kimse gelmedi. Biz sonuna kadar şikayetçiyiz. Ben oğlumu kaybettim, annemi de mi kaybedeceğim? Ailemiz yok olduktan sonra mı bu sorun çözülecek?" dedi.

"Bütün ailemizin ölmesini mi bekliyorsunuz önlem almak için?"

Yamaç Ali'nin teyzesi Gamze Karabulut ise, "Geçenlerde Yamaç Ali'yi elektrik çarpmıştı. Yamaç Ali'yi kurtarmaya çalışırken annemi de elektrik çarpmıştı. Bugün tekrar annemi elektrik çarptı. Bu sefer ağır bir şekilde çarptı. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. 2 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Artık bu evde yaşamaya korkar olduk. Hayatımız çok riskli bir duruma geldi. Ben üzüntüden karnımdaki 9 aylık kızımı kaybettim. Acıdan ne yapacağımı bilemedim. Bütün ailemizin ölmesini mi bekliyorsunuz önlem almak için?" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Elektrik Çarpması İki Aile Bireyini Vurdu - Son Dakika

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