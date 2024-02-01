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Mersin'de FETÖ/PDY'den hapis cezası alan ihraç başpolis memuru yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de FETÖ/PDY'den hapis cezası alan ihraç başpolis memuru yakalandı

Mersin\'de FETÖ/PDY\'den hapis cezası alan ihraç başpolis memuru yakalandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ihraç başpolis memuru, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Tespit edilen hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra Tarsus Cezaevine gönderildi.

01.02.2024 08:26
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Mersin'de FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ihraç başpolis memuru, yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) ceza alıp arananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle aranan ihraç başpolis memuru M.A. Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Tespit edilen hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de FETÖ/PDY'den hapis cezası alan ihraç başpolis memuru yakalandı - Son Dakika
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