Mersin\'de Güvenli Trafik Uygulamaları

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Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte, kent genelinde yürütülen asayiş ve trafik uygulamasına katılarak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de hakim kılınan 'huzur ve güven' ikliminin devamlılığı ve daha iyi noktalara gelmesi açısından önem taşıyan 'trafik ve asayiş uygulamaları', İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından 7 gün 24 saat esasıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda 'güvenli trafik, huzurlu şehir' sloganıyla başlatılan uygulamalara nezaret eden Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yapılan uygulamalarda vatandaşlara trafik bilgilendirme broşürü vererek, trafik kurallarına harfiyen uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Konuya ilişkin Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Trafik kurallarının harfiyen uygulanması, motor kullanıcılarının kask olmadan trafiğe çıkmaması, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçinde yayalara yol verilmesi ve hız limitleri konuları başta olmak üzere kurallara uyulması konularında gerekli çalışmalar yapılarak 'güvenli trafik, huzurlu şehir' düzenini sağlamayı hedefliyoruz" denildi. - MERSİN