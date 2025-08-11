Mersin'de Güvenlik Başarıları - Son Dakika
Mersin'de Güvenlik Başarıları

Mersin\'de Güvenlik Başarıları
11.08.2025 11:33
Vali Atilla Toros, 2025'in ilk 7 ayında güvenlikte önemli başarılar elde ettiklerini açıkladı.

Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılının ilk 7 ayında yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Terör, organize suç, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik alanında önemli başarılar elde edildiğini belirten Toros, "Huzur ve güvenliğimize kasteden her türlü suç odağına karşı caydırıcı, etkili ve kesintisiz mücadele yürütüyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Toros, "Yasa dışı yapılara, organize suç şebekelerine, şehir eşkıyalarına, dolandırıcılara, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılarına kısaca huzur ve güvenliğimize kasteden tüm suç unsurlarına karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Teröre karşı 181 operasyon

Toros, yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine yönelik 181 operasyon düzenlendiğini, 229 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 96'sının tutuklandığını ve 81'ine adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.

Suç oranlarında belirgin düşüş

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında azalma görüldüğünü belirten Toros, bu suçlarda yüzde 11,8 oranında düşüş yaşandığını ifade etti. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda ise yüzde 41 oranında azalma sağlandığını, aydınlatma oranının yüzde 98,2'ye ulaştığını söyledi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 25 düşüş elde edildiğini, oto hırsızlığında yüzde 51, yankesicilikte yüzde 41, evden hırsızlıkta yüzde 33 azalma yaşandığını kaydetti.

Uyuşturucu ile amansız mücadele

Uyuşturucuya karşı topyekün bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Toros, 2025'in ilk 7 ayında 788 operasyonda bin 144 kişinin yakalandığını, bunlardan 669'unun tutuklandığını belirtti. Geçen yıla göre operasyon sayısında yüzde 35, tutuklama sayısında ise yüzde 45 artış sağlandığını dile getirdi. Operasyonlarda 423 kilo uyuşturucu madde, 3 milyon 248 bin adet uyuşturucu hap ve 2 bin 235 kök kenevir ele geçirildiğini söyledi.

Kaçakçılık ve organize suç operasyonları

Kaçakçılıkla mücadelede 559 operasyonda 688 şüpheliye işlem yapıldığını, 509 bin litre akaryakıt, 41 bin litre içki, 71 bin paket sigara, 65,9 milyon makaron ve 11,1 ton tütün ele geçirildiğini açıklayan Toros, 65 milyon TL'nin üzerinde vergi kaybının önlendiğini ifade etti. Organize suç şebekelerine yönelik 46 operasyonda 174 kişinin yakalandığını, 71'inin tutuklandığını aktardı.

Siber devriyeler tarafından 3 bin 818 hesap ve şahıs hakkında işlem yapıldığını, bunlardan bin 315'inin terör bağlantılı olduğunu belirten Toros, siber suç operasyonlarında 518 kişinin gözaltına alındığını, 298'inin tutuklandığını bildirdi.

Trafik denetimlerinde artış

Trafikte sıfır can kaybı hedefiyle denetimlerin artırıldığını söyleyen Toros, bu yıl 3 milyon 254 bin araç, 401 bin motosiklet ve 17 bin 229 ticari taksinin denetlendiğini ifade etti. 49'u ölümlü olmak üzere 4 bin 846 trafik kazasında 91 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 665 kişinin yaralandığını aktardı.

Göç ve düzensiz göçmenler

İlde yasal olarak 204 bin yabancının bulunduğunu, bunların 161 bin 799'unun Suriyeli olduğunu açıklayan Toros, yılın ilk 7 ayında 857 düzensiz göçmenin yakalandığını, 482'sinin sınır dışı edildiğini belirtti.

Vali Toros, konuşmasının sonunda, "Güvenli sokaklar, huzurlu mahalleler ve geleceğe umutla bakan bir gençlik için çalışıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücümüz, Mersinli hemşehrilerimizin desteği ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıdır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

