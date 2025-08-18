Mersin'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Mersin'de Güvenlik Toplantısı

18.08.2025 17:13
Vali Toros'un başkanlığında yapılan toplantıda güvenlik tedbirleri ve operasyonlar değerlendirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı yapılan operasyonlar ile güncel gelişmeler ele alındı. Vali Toros, Mersin'in huzur ve güvenliği için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 679 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik denetimlerinde ise 127 bin 647 araç kontrol edildi, bin 537 araç trafikten men edildi, 624 ticari taksi denetlendi, 16 bin 516 araç ve sürücüye yasal işlem uygulandı.

Ayrıca, 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' çerçevesinde bin 776 kimlik kontrolü yapılırken, 3 yabancı uyruklu şahıs Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

