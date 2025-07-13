Mersin\'de Hesap Tartışması Kavgaya Dönüştü

Mersin'de bir restoranda hesap meselesinden çıkan tartışma silahlı ve kesici aletli kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan olayda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Sahili'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ve çalışanları ile müşteriler arasında hesap nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Salim A. (52), kalça kısmından kesici aletle yaralanırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İş yerinde bulunan Ferhat M. (49) ile Levent A. (47) bacaklarından, S.K. ise kafa kısmına aldığı darbeyle yaralandı.

Karşı tarafta bulunan Mehmet H. sol şakağından ateşli silahla vurularak ağır yaralanırken, Mahmut H. alın kısmından kesici aletle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılırken, bölgeye güvenlik amacıyla çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların birbirini karşılıklı olarak yaraladığı öğrenildi. - MERSİN