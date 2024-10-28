Mersin'de İki Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de İki Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'de iki yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangınların nedenleri araştırılıyor.

28.10.2024 12:01
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Mersin'de iki ayrı yangın: 2 ölü, 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Bir başka yangında ise iş yeri tamamen küle döndü, 1 kişi dumandan etkilendi. İş yerinin yanışını gözü yaşlı bir şekilde izleyen sahibi, "Dünya kadar borç var, emek gitti ne yapacağız şimdi" diyerek göz yaşı döktü.

Yangınlardan ilki merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan iş yerini kısa sürede alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı ancak iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının olduğu atölyeye giren bir şahıs ise dumandan etkilenerek bayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangını haber alıp gelen iş yeri sahibi Dursun Yıldırım ise"Geldiğimde yanıyordu, dünya kadar borç var, emek gitti ne yapacağız şimdi" diyerek göz yaşı döktü.

Evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İkinci yangın olayı ise merkez Mezitli ilçesi sınırlarında yer alan kırsal mahallelerden Fındıkpınarı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerinin kaldığı ahşap binada yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak içeride bulunan yabancı uyruklu işçilerden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtulan bir işçi ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin\'de İki Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Mersin, Kaza, Son Dakika

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