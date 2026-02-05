İnşaat sahasında çökme: 3 işçi yaralandı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Son Dakika
İnşaat sahasında çökme: 3 işçi yaralandı, mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

05.02.2026 19:25
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen kolon ve duvar çökmeleri sonucu 3 işçi yaralanırken, 1 kişi mahsur kaldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Mersin'de bir inşaat alanında meydana gelen kolon ve duvar çökmeleri sonucu 3 işçi yaralandı, 1 kişi ise mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanındaki duvar ve kolonların çökmesi sonucu düşen işçilerden 3'ü yaralandı. İnşaat alanında kolonların üzerinde ise 1 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AKOM Amirliği koordinesinde bölgeye sevk edilen Akdeniz ile Merkez Grup Amirliği ve Arama Kurtarma ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, duvar çökmesi sırasında yaralanan 2'si ağır 3 kişiye ilk müdahale yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kolonlar üzerinde mahsur kalan 1 işçi ise itfaiyenin merdivenli araç yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

