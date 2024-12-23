Mersin\'de Kaçakçılık Operasyonu

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Mersin'de kaçakçılık yoluyla elde ettikleri makaron ve tütünleri piyasaya sürdükleri belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Silifke ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda10 bin 800 adet kaçak makaron, 4 bin 650 sigara filtresi, 147 paket tütün kağıdı, 104 kilogram tütün, 55 sigara dolum makinesi ve 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 bin 660 TL. nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN