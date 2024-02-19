Mersin'de 3 yaşındaki kızına içki içiren anne gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 3 yaşındaki kızına içki içiren anne gözaltına alındı

Mersin\'de 3 yaşındaki kızına içki içiren anne gözaltına alındı

Mersin'de 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunarak alkol içiren anne gözaltına alındı. 3 yaşında olan kız çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak yurda yerleştirildi.

19.02.2024 18:19  Güncelleme: 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir kadın, 3 yaşındaki kızına içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çocuk ise anneden alınarak yurda yerleştirildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada bir çocuğa içki içirildiği anların görüntüsünün yayılması ve komşuların ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Polis, araştırmaları sonucu kadının Ç.M.Ö. olduğunu belirledi. Kadın çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına aldı. 3 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak yurda yerleştirildi.

Mersin'de 3 yaşındaki kızına içki içiren anne gözaltına alındı

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde 3 yaşındaki M.A'nın elindeki alkol şişesini ağzına götürmesi dikkat çekti. Farklı bir görüntüde ise içki içilen masada bulunan çocuğun ağlaması üzerine annesinin eliyle ağzını sıkması ve bağırması yer aldı.

Mersin'de 3 yaşındaki kızına içki içiren anne gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Mersin, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 3 yaşındaki kızına içki içiren anne gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Pamuk: Kızı elinden almaları iyi olmuş bu ona yeter 127 10 Yanıtla
  • Tahir Gökçelioğlu: Yazık. Geleneksel aile yapımıza dönmezsek ,toplum olarak bozguna uğrayacağız.Ahlâk ,edep ,hâyâ değerlerini yaşatmamız son derece elzemdir 89 6 Yanıtla
  • Süleyman Şahin: Dayım harbiden iphone ile yazmış noktalar falan filan .d 5 16
  • Beşiktaş 1903: Tövbe yarabbim çocuk istedim vermedin nerede anne olmayı hak eden varsa çocuğu var 14 5 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:31:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 3 yaşındaki kızına içki içiren anne gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement