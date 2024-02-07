Mersin'de Kadın Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 10'u Kadın 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Kadın Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 10'u Kadın 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin\'de Kadın Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 10\'u Kadın 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin polisi, kadın hırsızlık çetesi olarak bilinen 'Gaco' şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10'u kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlere girip çıkma anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 8 kişi tutuklandı.

07.02.2024 11:11
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Mersin polisi, kadın hırsızlık çetesi olarak "Gaco" ismiyle bilinen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 10'u kadın 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslere girip çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı illerden hırsızlık amaçlı Mersin'e gelen ve "Gaco" diye tabir edilen kadın hırsızlık çetesiyle ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin bulunduğu araç belirlendi. Araca operasyon düzenleyen polis, kaçmaya çalışan 2'si erkek 5 şüpheliyi yakaladı. Grubun diğer kadınlarından 3'ü Akdeniz ilçesinde, 4'ü ise Toroslar ilçesinde hırsızlık amacıyla evlere girmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan 10'u kadın 12 şüpheli ile birlikte kilitli kapıları açmada kullanılan tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirildi. Polis yeni hırsızlık olaylarını engellerken, daha önce işlenen ve teşebbüste kalan 6 hırsızlık olayını da aydınlattı. Şüphelilerin evlere girip çıkma anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 12 şüpheliden 1'i erkek, 7'si kadın 8 kişi tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kadın Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 10'u Kadın 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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