Mersin'de 'Kaplanlar' Çetesi Çökerildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 'Kaplanlar' Çetesi Çökerildi

Mersin\'de \'Kaplanlar\' Çetesi Çökerildi

Erdemli'de haraç, tehdit ve kurşunlama suçları işleyen çete, polis operasyonuyla çökertildi.

08.02.2025 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de iş yerlerini kurşunlayarak korku, şantaj ve tehditle haraç alma, yağma gibi suçlar işledikleri iddia edilen çete polisin eş zamanlı operasyonuyla çökertildi. Kendilerine 'Kaplanlar' diyen organize suç örgütünün 15 şüphelisi tutuklanırken bir çok iş yerini kurşunlama anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Edilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde bir süredir bazı iş yerlerini kurşunlayan, haraç isteyip tehdit eden, zorla senet imzalatıp yağma gibi olaylara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik polis çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ay süren çalışmasında 22 şüpheliyi belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Özel Harekat Timlerinin de desteği ile ilçe genelinde 33 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda belirlenen 22 şüpheli yakalandı.

15'i tutuklandı, 7'sine adli kontrol verildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada suçtan elde edilen yaklaşık 300 bin TL, 6 tabanca, 6136 sayılı kanuna giren muşta ve bıçaklar, bir miktar uyuşturucu madde, pos cihazı, silahlara ait mermilerle birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, 'Silahlı Tehdit, İş Yeri Kurşunlama, Şantaj, Silah Zoruyla Senet İmzalatma, Birden Fazla Kişiyle Nitelikli Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' gibi bir çok suçtan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kurşunlama anları kameralarda

Şüphelilerin akşam ve geceleri iş yerleri önlerine gelerek kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerin birinde şüphelinin gelerek peş peşe ateş açması ve kaçması yer aldı. Diğer iki görüntü de ise şüphelilerin motosikletle gelerek yine peş peşe ateş edip hızlıca bölgeden uzaklaştıkları kayda geçti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Erdemli, mersin, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 'Kaplanlar' Çetesi Çökerildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:42:49. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Kaplanlar' Çetesi Çökerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.