Mersin'de Yıldız Dağı'nda kaybolan 80 yaşındaki adam için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Yıldız Dağı'nda kaybolan 80 yaşındaki adam için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin\'de Yıldız Dağı\'nda kaybolan 80 yaşındaki adam için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'de 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar'ın Yıldız Dağı'na tırmanış için gelmesinin ardından kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları, birçok ekip tarafından sürdürülüyor. Jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri, 3 gün boyunca sahada arama çalışmalarına devam etmesine rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

26.04.2024 09:24
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Mersin'de Yıldız dağına tırmanış için gelen ve kaybolan 80 yaşındaki adamın bulunması için birçok ekibin katılımıyla başlatılan arama çalışması bugün de devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce Konya'dan tırmanış için merkez Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi Yıldız dağına gelen 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri Tırtar Mahallesi ile Karaman Ayrancı arasındaki dağlık arazide arama çalışmalarına başladı. 3 gün geçmesine rağmen sahada arama çalışmalarına devam eden ekipler henüz bir sonuca ulaşamadı.

Çok sayıda ekip Yıldız dağı çevresinde bugün de arama çalışmalarına devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yıldız Dağı'nda kaybolan 80 yaşındaki adam için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Yıldız Dağı'nda kaybolan 80 yaşındaki adam için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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