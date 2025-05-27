Mersin'de Kaza Davasında Sürücü Tahliye İstedi

Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü kazanın davasında sürücü "Hafızamı kaybetmeye başladım" diyerek tahliye istedi

MERSİN - Mersin'de okul çıkışı bir öğrencinin ölümüne, bir öğrencinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi. Sanık, hafızasını kaybetmeye başladığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Yenişehir ilçesinde 23 Mayıs 2024'te yaya geçinden yolun karşısına geçen ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci ve E.Y.'ye 33 ACY 335 plakalı kamyonet ile çarpan Coşkun T.'nin yargılanmasına devam edildi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Coşkun T, kazada hayatını kaybeden Elif Su Ekinci ve yaralanan E.Y.'nin aileleri katıldı. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezinin avukatlarının yer aldığı müdafiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Avukatların dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, "Bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti. Müşteki yakınları ve avukatları ise sanığın 'olası kast' ile yargılanmasını talep etti.

"Kızım bir yıl önce evden çıktı bir daha gelmedi"

Kazada hayatını kaybeden Elif Su Ekinci'nin annesi Fatma Ekinci, zor günler yaşadıklarını belirterek, "Cesaretimi toplayıp duruşmaya gelebildim. Kızım bir yıl önce evden çıktı, bir daha gelmedi. Mahkemenin vereceği karar çok önemli. Gün geçtikçe bu acı artıyor. Başka Elif'ler ölmesin istiyorum" diyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Avukat babadan 'olası kast' talebi

Ekinci'nin avukat olan babası Kamil Ekinci de mütalaada aleyhte hususlara katılmadıklarını dile getirerek, "Olayın 'olası kast' ile değerlendirilmesini, takdir indiriminin uygulanmamasını talep ediyoruz. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Ekinci ailesinin avukatı Halil Demir ise 'olası kast' ile ilgili hüküm ve beyanların mahkeme heyetine sunulması için ek süre talep etti.

Hastanede tedavisi süren E.Y.'nin babası Behçet Yüksel de yatağa bağımlı olan kızının durumunun stabil olduğunu söyledi. Perişan olduklarını dile getiren Yüksel, "Umut görmüyorum, doktorlar da umut görmüyor. Biz mağdur olduk, biz perişan olduk. Alabileceği en üst cezayı alsın" diye konuştu.

Yüksel ailesinin avukatı Hibe Gökalp, sanığın 'ne olursa olsun' mantığı ile ilerlediğini belirterek, "Ne olursa olsun mantığı ile ilerlediği ve cep telefonu ile konuştuğu için kaza kaçınılmaz oluyor. Olası kast ile yargılanmasını istiyoruz. Kazaya tanık olan kardeşi aylardır kendine gelemedi. Rüyalarında kaza anını görüyor. Sanık en ufak bir pişmanlık göstermediği için en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz"ifadelerini kullandı.

"Hafızamı kaybetmeye başladım"

Mütalaaya karşı savunması istenen sanık Coşkun T, mütalaadaki hususları kabul etmediğini ifade etti. Sanık, uzun süredir tutuklu olduğunu, bu nedenle hafızasını kaybetmeye başladığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından Coşkun T'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre talep etmesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Yenişehir ilçesinde geçen yıl 23 Mayıs'ta meydana gelen olayda, ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci ve E.Y.'ye yaya geçinden yolun karşısına geçerken, Coşkun T.'nin kullandığı 33 ACY 335 plakalı kamyonet çarptı. 34. Cadde'de bulunan Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi önündeki kazada Elif Su Ekinci olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan E.Y. de ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Coşkun T. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Önce Mersin Şehir Hastanesi sevk edilen E.Y'nin tedavisi ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

(VEG-HİV-ÖZ-Y)