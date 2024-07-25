Mersin'de Kenevir Üretimi Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Kenevir Üretimi Yapan Şüpheliler Yakalandı

Mersin'de ormanlık alanda ve bahçede kenevir ekimi yaparak uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonlarda, 815 gram kubar esrar, 170 kök kenevir, 712 gram kenevir tohumu, bonzai, tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.

25.07.2024 09:13
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Mersin'de orman ile bahçede kenevir ekip çatı katında kurutarak satan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesine çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Çamlıyayla ilçesinde 2 şahsın ormanlık alan ve bahçe içerisine kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiklerini belirledi. Ürettikleri uyuşturucunun ticaretini yapan 2 şahsı takibe alan ekipler düzenlediği operasyonlarla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 815 gram kubar esrar, 170 kök kenevir, 712 gram kenevir tohumu, bir miktar bonzai, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 297 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kenevir Üretimi Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Kenevir Üretimi Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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