Mersin\'de Kiralık Araç Piknik Dönüşünde Yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kiralık bir araç, piknik dönüş yolunda yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gülek Karboğazı bölgesinde pikniğe giden M.A.'nın kullandığı kiralık araç, dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN