Mersin'de Kiralık Araç Piknik Dönüşünde Yandı - Son Dakika
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Mersin'de Kiralık Araç Piknik Dönüşünde Yandı

Mersin\'de Kiralık Araç Piknik Dönüşünde Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik dönüşü yanan kiralık araç kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, şans eseri yaralanan olmadı.

25.02.2025 22:22  Güncelleme: 22:26
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kiralık bir araç, piknik dönüş yolunda yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gülek Karboğazı bölgesinde pikniğe giden M.A.'nın kullandığı kiralık araç, dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kiralık Araç Piknik Dönüşünde Yandı - Son Dakika

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