Mersin'de Kurban Bayramı tatilinde trafik tedbirleri sürüyor

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Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla tatil beldelerindeki trafik tedbirleri ve denetimler sürüyor. Trafik ekipleri, plajların bulunduğu önemli noktalarda yoğunluğu azaltıcı tedbirler alarak, trafik akışını sağladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan araç yoğunluğuna karşı alınan trafik tedbirleri sürerken, denetimler de gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından bayram süresince trafik kuralları ve emniyet tedbirleri çerçevesinde kentin önemli turizm merkezlerinden Alata, Kargıpınarı, Ayaş, Kızkalesi, Kumkuyu, Susanoğlu, Akkum, Taşucu ve Boğsak plajlarının önemli noktalarında üst seviyede ekip ve personel ile trafik yoğunluğunu azaltıcı tedbirler alındı.

Kontroller esnasında araçların trafik kurallarına uyup uymadıkları, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ve hız ihlali yapıp yapmadıkları kontrol edildi, vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Tedbir ve denetimlerin bayram süresince etkin bir şekilde süreceği bildirildi. - MERSİN