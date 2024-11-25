Mersin\'de Mahsur Kalan Çobanlardan Biri Hayatını Kaybetti

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Mersin'de mahsur kalan 7 çoban kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yayla mahallerinde mahsur kalan 7 çoban kurtarılırken, birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Kavaközü 1, Çivi 4 ve Hacıahmetli Mahallesinde 2 olmak üzere toplam 7 çoban kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çobanların telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine ekipler alarma geçti. Arama çalışmaları sonucunda 7 çoban Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut Belediyesi, İl Afet ve Acil Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

1 çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Öte yandan yapılan çalışmalar sırasında mahsur kalan çobanlardan Faruk Yaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mut'un Göğden Yaylası Tozlu mevkiinde dün öğleden bu yana koyunlarıyla birlikte kayıp olarak aranan Faruk Yaprak'ın cansız bedeni, Darboğaz mevkiinde bir ağacın çevresindeki çalıların altında bulundu.

Yaprak'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.